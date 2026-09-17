Kardemir Çelik’in Ar-Ge odağında yeşil çelik ve katma değerli üretim var

Bugün 1.350'nin üzerinde çalışanı ve 7 üretim tesisiyle Türk ekonomisine katma değer sunan Kardemir Çelik, Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarıyla Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasındaki yerini aldı. Turkishtime’ın “2025 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 500 Şirket” araştırmasına göre Kardemir Çelik, 55 milyon 596 bin 229 TL Ar-Ge harcamasıyla Türkiye genelinde 310’uncu sıraya yerleşti. Şirket, demir ve demir dışı metaller sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge merkezleri arasında 11’inci sırada yer aldı. 2025 yılında 22 Ar-Ge projesi yürüten Kardemir Çelik, 2026 yılı için planlanan Ar-Ge bütçesini ise 60 milyon TL olarak açıkladı.

“Ar-Ge’yi rekabet gücümüzün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz”

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, şirketin Ar-Ge yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Demir-çelik sektöründe küresel rekabet her geçen gün yoğunlaşıyor. Teknoloji geliştirme kabiliyeti, enerji ve kaynak verimliliği, düşük karbonlu üretim ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik katma değerli ürünler geliştirebilmek giderek daha belirleyici hale geliyor. Kardemir Çelik olarak Ar-Ge’yi rekabet gücümüzün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. 2016 yılından bu yana Ar-Ge Merkezimizde proseslerimizi geliştiren, dijitalleşmeyi ve otomasyonu destekleyen, enerji verimliliğini artıran ve yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesine imkân sağlayan projeler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeşil çelik, sürdürülebilir üretim teknolojileri ve yüksek katma değerli ürünler odağında Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürerek hem şirketimizin hem de Türk çelik sektörünün küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Ar-Ge’nin odağında katma değerli ve sürdürülebilir üretim var

Ar-Ge faaliyetlerini 2016 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi bünyesinde sürdüren Kardemir Çelik, proses iyileştirme, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, çevre dostu ve katma değerli ürünlerin tasarlanmasına odaklanıyor. Şirket aynı zamanda üretimin tüm aşamalarında otomasyon seviyesini yükseltmek ve süreçleri dijitalleştirmek amacıyla yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Kardemir Çelik, Endüstri 4.0 ile uyumlu üretim süreçleri geliştirirken proses parametrelerinin optimizasyonuyla katma değersiz zamanları ortadan kaldırmayı, israf ve fireyi azaltan inovatif projelerle üretim verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Atık ısı ve enerji geri kazanım sistemleri ise şirketin Ar-Ge, verimlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bileşenleri arasında bulunuyor. Kardemir Çelik Ar-Ge Merkezi’nde ayrıca yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesi ve yeşil çelik üretimi hedefi doğrultusunda sürdürülebilir sistemlere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Şirket, mevcut sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmenin yanı sıra yeni sektörlere yönelik katma değerli ürünler üretmeyi de hedefliyor.