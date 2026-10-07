Kardemir Çelik pay geri alım programı başlattı! Geri alım işlemleri için azami 100 milyon TL fon ayırıyor

Kardemir Çelik, mevcut finansal yapısı, likidite pozisyonu ile yatırım ve finansman planlarını dikkate alarak; pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve sermaye tahsisinin optimize edilmesi amacıyla pay geri alım programı başlattı.

Şirket, Yönetim Kurulu’nun 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla başlatılan program kapsamında, azami bir yıl süreyle 10 milyon adede kadar payın geri alınması hedefleniyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarına ilişkin ilke kararları ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına istinaden uygulanacak programda, geri alım işlemleri için ayrılan azami fon tutarı ise 100 milyon TL olarak belirlendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Ülkemiz sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Pay sahiplerimizin menfaatlerini korumak ve sermaye tahsisimizi etkin şekilde yönetmek amacıyla pay geri alım programımızı başlatıyoruz. Üretim ve ihracat faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürürken, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Şirketimize güvenen yatırımcılarımızla birlikte uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güvene sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.