KARDEMİR, “çelik gücüyle” ekonomiye katkı sağlıyor

Türkiye’nin son yıllarda yeniden demir ağlarla örüldüğü büyük atılım döneminde ray üretimine başlayan KARDEMİR, bu alanda sadece ülkenin ihtiyacını karşılamakla kalmadı, son 10 yılda dünya pazarlarına yaklaşık 316 bin ton demir yolu rayı ihracatı gerçekleştirdi. TCDD’nin en önemli stratejik ortağı konumuna gelen KARDEMİR, Türkiye’ye yaklaşık 241 milyon avro değerinde döviz girdisi sağladı, 616 milyon avroluk ithalatın önüne geçti. Şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon tonluk ray üretimi gerçekleştiren şirket, kilometrelerce demir yolu inşasına ön ayak oldu. Demir yolu sektörüne yönelik tedariki sadece rayla sınırlı olmayan KARDEMİR, kurduğu demir yolu tekerleği üretim tesisi ile bu alanda dünyanın sayılı üreticileri arasında yerini aldı. KARDEMİR’in, 120 bini yük, 40 bini yolcu treni, 20 bini lokomotif ve 20 bini hafif raylı sistem tekerleği olmak üzere yılda 200 bin demir yolu tekeri üretme kapasitesi bulunuyor. Geçen yıl TCDD Taşımacılık AŞ’nin yaklaşık 1600 demir yolu tekerleği alım ihalesi kazanan şirket, sevkiyatı başarıyla gerçekleştirerek milli servetin yurt içinde kalmasına katkı verdi.