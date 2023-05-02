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Ekonomi KARDEMİR 600 işçi alacak
Ekonomi

KARDEMİR 600 işçi alacak

Yeniakit Publisher
2023-05-02 07:35:00 -
KARDEMİR 600 işçi alacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, 600 işçi alınacağını duyurdu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e 600 işçi alımı yapılacağının müjdesini verdiğini anımsattı.

Fabrikaya işçi alımı konusunda geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"KARDEMİR göz bebeğimiz, Karabük'le ayrılmaz bütündür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve bölgemizin değeri artmaya devam edecektir. KARDEMİR'e yapılacak 600 kişilik yeni istihdamın KARDEMİR'e ve Karabük'e hayırlı olmasını dilerim."

Açıklamada, işçi alımıyla alakalı detayların yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.
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