KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon TL olarak açıkladı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.,2019’un ilk yarısını konsolide olarak 170 milyon net kar ile kapattığını açıkladı.

KARDEMİR AŞ. tarafındanKAP’a açıklanan 2019 yılı 6 aylık Konsolide Mali Tablolarına göre satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 artarak 3 miyar 275 milyon 355 bin TL’ye, satış miktarı ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştı. İlk 6 aylık veriler ışığında Türkiye ortalama çelik üretimin yüzde 20.1 düştüğü ve sektördeki firmaların çeşitli sıkıntılar yaşadığı bu dönemde yüzde 13,9 FAVÖK marjı elde eden KARDEMİR net karı ise piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’yi yüzde 42 aşarakikinci çeyreği 102,6 milyon TL olarak gerçekleşirken, 6 aylık konsolide net karı ise 170 milyon 159 bin TL oldu.

KARDEMİR AŞ.’den yapılan açıklamada,yönetim kurulunca belirlenen strateji doğrultusunda büyümeyi sürdürdükleri ifade edilerek, “Şirketimiz, sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergilemiş, ticaret savaşları, sektörde yaşanan talep daralması, kurda olağan dışı hareketlenmeler gibi etkenlere rağmen karlılığını devam ettirmiştir. Üretim tarafında da kapasite artışlarına yönelik yatırımlarımız nedeniyle bazı üretim birimlerimizin durdurularak bakıma alınmasına rağmen 2. çeyrekte de yüksek üretim tonajları ile bütçe hedefleri gerçekleştirilmiştir. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir yatırım ve üretim stratejisi izleyen şirketimizin, üretimde ve verimliliklerde sağladığı artış ile piyasa şartlarına bağlı dinamik satış politikası, etkin satın alma faaliyetleri ve sıkı mali yönetim elde edilen karlılıkta önemli rol oynamıştır. Yılbaşında belirlenen ve yönetim kurulumuz tarafından onaylanan üretim, yatırım, satış ve satın alma gibi faaliyet bütçelerinde istenilen performanslara 2. çeyrek sonunda da ulaşılmıştır.4. Yüksek Fırında devam eden yenileme çalışmaları ile çelikhane bölgesinde devam eden kapasite artışına yönelik yatırımların Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanmış olup, bu yatırımlarla birlikte üretimde sağlanacak olan artışın, gelecek yıl mali performanslara da pozitif yansıması beklenmektedir. Açıklanan mali sonuçların tüm paydaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bağlı kuruluşlarımız ile birlikte bu sonuçlara emek ve alın terleriyle katkı sunan geçmişten bugüne tüm çalışanlarımıza, Kardemir’in sürdürülebilir başarıları için yolumuzu aydınlatan Yönetim Kurulumuza, şirketimizden güven ve desteğini esirgemeyen sermaye piyasalarında aktif tüm yatırımcılarımıza ve bizimle büyüyen tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kardemir, Kurumsal Yönetim ve şeffaflık ilkesiyle, Devletimizin 2023 vizyonuna uygun şekilde dijital dönüşümünü sağlayarak sürdürülebilir karlılık ve gelişim yolunda güçlü adımlar atmaya devam edecektir” denildi.