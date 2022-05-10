Kardelen pastası tarifi nasıl yapılır? Bu kadar lezzetli bir pasta yemediniz kardelen tatlısı tarifi

Kardelen tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve kahve keyfinize keyif katacak kardelen tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Kardelen tatlısı tarifi

Kek için;

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

3/4 su bardağı şeker (140 gr)

1+1/4 su bardağı un (130 gr) (1 bardak + çeyrek bardak)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Islatmak için;

600 ml süt

1 paket krema

Krema için;

1/2 su bardağı nişasta (40 gr)

1/2 su bardağı un (55 gr)

3/4 su bardağı toz şeker (125 gr)

1 litre süt

80 gram beyaz çikolata

1 paket vanilin

1 kutu krema

Arası ve üstüne;

Antep fıstığı (ceviz/yer fıstığı/fındık da olur)

Beyaz çikolata

Hindistan cevizi

Buca kardelen tatlısı nasıl yapılır?

Kek için: yumurta ve şekeri rengi açılıp mayonez kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Kuru malzemeleri ekleyin. Spatulayla alttan üste doğru söndürmeden yavaş yavaş karıştırın. (elerseniz daha kolay olur) hepsi harmanlanınca yağlı kağıt serilmiş büyük kare borcama dökün. 175 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. (kürdanla birkaç yerini kontrol edin temizse tamamdır). Kek soğurken süt ve kremayı iyice çırpıp dolaba koyun.

Krema için: un, nişasta ve şekeri harmanlayın. Sütü azar azar ekleyip topak kalmayana kadar çırpın. Altını açıp iyice kıvam alana kadar kaynatın. Beyaz çikolata ve vanilin ekleyin. Sonra oda sıcaklığına gelmesi için kenara alın. Ara ara karıştırın ki kabuklanmasın. Oda sıcaklığına gelince bir kutu krema ekleyip iyice karıştırın. Soğuyan keki ortadan ikiye kesin. Dolaptaki sütlü karışımın yarısıyla alt katı ıslatın. Kremanın az bir kısmını üstüne ayırıp kalanı araya döküp eşit bir şekilde yayın. Üzerine beyaz çikolata ve antep fıstığı serpiştirip öbür keki koyun. Onu da iyice ıslatıp kalan kremayı yayın bol hindistan cevizi serpiştirip dolaba kaldırın. En az 3-4 saat dinlendirin. Ben bir gün dinlendirdim. Afiyet olsun.