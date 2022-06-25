Kardan zarar ederim korkusuyla kriz abartılıyor mu?

yeniakit Ankara

"Türkiye’de halkın en çok ilgilendiği konuların başında ekonomi ve göçmen sorunu gelmektedir. Siyaset, kimin başkan olacağı ya da 2023 seçimlerinde hangi parti kazanacak vs. halkın gündeminde bunlar yok" diyen aktivist ve yazar Süleyman Arslantaş'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Sadece yönetenlere fatura etmek ne kadar doğru"

"Ekonomi genel olarak neredeyse tüm dünyanın sorunu haline geldi.1928 ekonomik kriz belki de en çok Amerikalı yatırımcıları vurdu. Ama bugün yaşanan kriz tüm dünyayı etkilemekte. Bırakalım tüm dünyayı ülkemizde ekonominin gidişatı nasıl?

Doğru, çarşı-pazarda fiyatlar el yakıyor. Hayat pahalılığını, enflasyonu sadece yönetenlere fatura etmek ne kadar doğru?

Yani bu hırsızda hiç mi kabahat yok? Küresel düzeyde gündem konusu olan enflasyon, hayat pahalılığı ülkemiz insanları tarafından nasıl algılanıyor ve bu algılamanın piyasalara yansıması nasıl?

Maalesef ülkemiz insanı bu ekonomik krizi de azami kâra tahvil etmek gayret ve kararlılığı içerisinde.

İnsan, ”eşrefi mahlûkat” olarak yaratılmış olmasına rağmen idealize edilecek bir varlık değil. Kur’an’da Tin sûresi de bunu açıkça ortaya koyuyor. İnsanın davranışlarını belirleyen hayat hakkındaki telâkkileridir.

Yani insanın; insan, hayat ve kainata bakışıdır. Eğitim bu bakış açısını belirleyen önemli bir faktördür."

"Kanaat hazinesi nerede?"

"Bugün içerisinde yaşadığımız toplum Maalesef kanaat hazinesini yitirmiş durumda. Oysa söylem olarak bizim kuşak: ’Kanaat tükenmez hazinedir.’ inancı ile yetişmiş bir kuşaktı. İnsanlar bu hazineyi yitirdikten sonra, doymak nedir bilmez hale geldi. Evet, doğru küresel ölçekte ekonomik bir sıkıntı var, bırakınız bu sıkıntıdan birinci derecede kapitalist dünya rahatsız olsun. Ne yazık ki kapitalist dünyadan daha çok bizim insanımız rahatsız oluyor ve kârdan zarar ederim korkusuyla krizi abartıyor da abartıyor. Krizi ‘ben merkezli’ nasıl kâra dönüştürebilirim hırsıyla yanıp tutuşuyor. Bilmiyorum, acaba şu son on yıllarda elde ettiğimiz dünyalıklar biraz azalırsa tekrar kanaat hazinesine döner miyiz acaba?"