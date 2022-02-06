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Aktüel Kardan kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı
Aktüel

Kardan kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:15:00 -
Kardan kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolu ekiplerin çalışması neticesinde ulaşıma açıldı.

Hanak ve Posof ilçelerinde bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 18 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarında ekipler iş makineleri yardımıyla köy yollarını yeniden açtı.

Kar ve tipi nedeniyle yollarda kalan 5 araç ve 13 vatandaş ise karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Araçlardaki 13 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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