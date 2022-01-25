Kardan dolayı çekilen araçlar nerede?
İstanbul'da yağan yoğun kar nedeniyle trafikte mahsur kalan vatandaşlar araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Çekici tarafından çekilen araçların nerede olduğunu merak edenler ise 2 TL ücret karşılığında gönderilen SMS ile araçlarının hangi otoparkta olduğunu öğrenebiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde uyarıları yapmasına rağmen kar İstanbul'u esir aldı. Evlerine dönmekte zorluk çeken vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Trafiğin tamamen durduğu ana arterlerde vatandaşlar araçlarını terk edip bir yerlere gidince çekiciler de yolları açmak için araçları çekmeye başladı.
Kardan dolayı çekilen araçlar nerede?
Eğer aracınız çekici tarafından çekildiyse 2 TL ücret karşılığında aracınızın hangi otoparkta olduğunu öğrenebilirsiniz. PARK yazıp boşluk bırakıp araç plakanızı girdikten sonra 1550'ye SMS göndererek aracınızın konumuna ulaşabilirsiniz.