Yerel

Karda drift keyfi yaptı, cezadan kurtulamadı

Hatay'da karla kaplı zeminde drift atan Tofaş aracın sürücüsüne 63 bin 879 TL cezai işlem uygulandı.

Karda drift atan Tofaş sürücüsü o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede araç sürücüsü tespit edildi. Sürücü hakkında 63 bin 879 TL cezai işlem uygulandı ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

