  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü
Aktüel

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Antalya'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 23:28:00 -
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.

Kapıyı da kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ekipleri anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay