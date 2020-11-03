Karbondioksitten elmas geliştirildi

Birleşik Krallık'ta yaşayan Dale Vince isimli bir milyoner, dünyada bir ilki başararak karbondioksitten elmas ürettiğini açıkladı. Vince, bu elmasın çevreye etkisinin sıfır olduğunu, hatta gökyüzündeki karbondioksiti yakalayarak kirlilikle mücadeleye yardımcı olabileceğini söyledi.

Vince, konuyla ilgili yaptığı bir ropörtajda "Elmas elde etmek için Dünya'da madenleri kazmamıza gerek yok. Gökyüzünden maden çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Elmasların kimyasal buhar çökeltme adını verdiği güvenli bir süreçle oluşturulduğunu belirten Vince, ilerleyen zamanlarda tamamen gökyüzünden yapılan elmaslar üretmeyi planladığını kaydetti.