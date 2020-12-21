Karbonat peelingi nasıl yapılır? | Karbonat peelingi ne işi yarar?

Karbonat maskesi nasıl hazırlanır? Herkes ışıl ışıl parlayan, sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak ister. Bu sebeple cildinizi yalnızca su ve sabunla temizlemeniz yeterli olmuyor. Yüzünüzdeki ölü hücreleri temizlemek için en an 10 günde bir peeling uygulamanız gerekiyor. Piyasada pek çok peeling maskesi bulunuyor. Sözkonusu maskelerin fiyatları 20 liradan başlayıp 120 liraya kadar çıkıyor. Ancak kozmetik ürünler yerine tamamen doğal ve cep yakmayan peeling maskeler kullanabilirsiniz. Tarifini vereceğimiz maskeyi hazırlamak için yapmanız gereken tek şey ise mutfa doğru yola çıkmak.

Ev temizliğinde, hamur işlerinde kullanılan karbonat içeriği sayesinde cilt temizliği için de güvenle kullanılıyor. Hatta karbonatla hazırlayacağınız bu basit maske piyasada onlarca liraya satılan muadillerine göre çok daha etkili.

Karbonat peelingi ne işi yarar?| Karbonat peeling maskesinin yararları nelerdir?

Karbonat içeriği sayesinde ciltteki yağ sorununu ortadan kaldırır.

Siyah noktaları yok eden karbonat aynı zamanda tam bir sivilce düşmanı.

Karbonat maskesi cildinizin ışıl ışıl parlamasını sağlar.

Cilt beyazlatmak için maskeler arayan kozmetik ürünler arayanlar için karbonat maskesi nokta atış olacaktır.

Karbonat ölü derilerden kurtulmanızı sağlar.

Hazırladığınız maskeye bal ve yoğurt eklerseniz cildinizin nemlenmesine yardımcı olursunuz.

Karbonat peelingi nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı ılık su

Arzuya göre; 1 yemek kaşığı yoğurt, 4-5 damla limon ve 1 çay kaşığı bal

Yalnızca siyan noktaları temizlemek istiyorsanız; karbonat ve suyu karıştırıp hazırladığınız macunu cildinize uygulayabilirsiniz. Maske yaparken cildim de nemlensin, ışıl ışıl parlasın istiyorsanız yoğurt, limon ve balı da maskenize ekleyebilirsiniz.