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Karbonat mı, kabartma tozu mu?

Siz karbonat mı, kabartma tozu mu kullanıyorsunuz? Evinizdeki ürünleri ne kadar tanıyorsunuz? Hangisi daha etkili? Kabartma tozu mu, karbonat mı kullanmalıyız? İşte bu soruların cevabı ve daha fazlası, haberimizde...

09 Ağustos 2019 Cuma 23:30
Karbonat mı, kabartma tozu mu?

Sürekli evlerimizde kullandığımız malzemelerin içeriklerini fazla araştırmıyoruz. Halbuki her yemeğin kıvamını tutturmak ve gereken lezzete ulaşmak için, doğru ürün kullanmak gerekir. Örneğin kekiniz kabarmıyorsa, bunun sebebi doğru kabartma ürünü kullanmamanız olabilir.

Kabartma tozu ve karbonatın içeriğinde, sıkışmış karbondioksit olduğu için, sıvıyla temas ettiğinde kabarmaya başlar. İkisi de mayalanma bazlı gıdalardır ama kullanım alanları bilinenin aksine farklıdır. 

→ Karbonat: Aslında sodyum tozunun bir türüdür. Denizlerde ve kaya tuzlarında mevcuttur. Karbonatın tepkimeye girmesi için asitli bir sıvıyla birleştirilmesi gerekir. Böylelikle içerisindeki güç meydana çıkacak ve kullandığınız alanda etkisini gösterecektir.

 Örneğin, biraz limon suyu bu işlem için yeterli olacaktır. Kullanım alanına göre limon koymak istemeyenler sirke de kullanabilir. Sirkeli karışım daha kıtırtılı yiyecekler yapmanızı sağlayacaktır. 

 Bir diğer adı da yemek sodasıdır. Bir çay bardağı kadar suyun içine, bir çay kaşığı karbonat dökerek içmeniz yemeklerden sonra maden suyu etkisi verecektir. 

→ Kabartma tozu: Karbonatın içeriğinde olan ve kurutma özelliğine sahip bir gıdadır. İçinde asit bulundurduğu için herhangi bir sıvıyla temas etmesi durumunda etkisi meydana çıkacaktır.

Püf noktalar

Kabartma tozu; kabarma süresinin bir kısmını oda sıcaklığında, bir kısmını da fırında gerçekleştirir.

Karbonat; önceden ısıtılmış fırına verilip, dışarda teepkimeye girmesi önlenmelidir.

Hangisini nerede kullanmalı?

Eğer yoğurt, limon ve sirke gibi asitli bir maddeyle hamur işi yapıyorsanız karbonat kullanmalısınız. Tuzlu ve asitle tepkimeye giren yapısı sayesinde sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

Kabartma tozunu içinde asit bulundurmayan yiyeceklere kattığınızda da tepki vereceği için, her tarifte kullanabilirsiniz. 

Bazı durumlarda her ikisinin de kullanıldığı görülür. Bu da doğru bir kullanımdır. 

Kendi ihtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda, hangi ürünü kullanmanız gerektiğini seçebilirsiniz. 

 

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:30
  1. mutfak
  2. kabartma tozu
  3. karbonat
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