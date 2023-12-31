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Kadın - Aile Karbonat ile 10 yaş genç görünün: Doğal göz altı ışık dolgusu! Gözaltında oluşan morluklara herkes kendi yapabilecek
Kadın - Aile

Karbonat ile 10 yaş genç görünün: Doğal göz altı ışık dolgusu! Gözaltında oluşan morluklara herkes kendi yapabilecek

Yeniakit Publisher
2023-12-31 18:52:00 - 2023-12-31 18:58:00
Karbonat ile 10 yaş genç görünün: Doğal göz altı ışık dolgusu! Gözaltında oluşan morluklara herkes kendi yapabilecek

Göz altlarımız genellikle yaşımızı ele verir ve tekrar gergin hale getirmesi oldukça zordur. Tabi ki zor olmasının sebebi doğal yöntemlere başvurmamanızdan kaynaklanıyor desek yalan söylemiş olmayız.

Doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Sadece nereye bakacağımızı bilmemiz yetiyor. Bu içeriğimizde sizlere göz altlarınızdaki kırışıklıklardan sadece karbonat ve doğal papatya çayı kullanarak nasıl kurtulacağınızı anlatacağız.

Yüzlerce lira verdiğiniz kozmetik ürünlerin arkasını okuyun ve mutlaka sodyum bikarbonat yazısını içindekiler bölümünde göreceksiniz.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler

1 bardak sıcak papatya çayı
1 yemek kaşığı karbonat

Uygulanışı

İçilme sıcaklığındaki papatya çayı ile karbonatı karıştırın ve içine iki parça pamuk koyarak karışımı emmesini sağlayın. Karışım pamuklar tarafından emildiğinde pamukları çıkarın ve gözlerinizin üzerine koyun ve 15 dakika bekletin.
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Ardından yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici bir krem sürün. Eğer krem kullanmak istemiyorsanız hindistanceviz yağı da aynı işi görecektir. Düzenli bir şekilde uygulayın ve sonuçları kendi gözlerinizle görün.

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