Karayollarından uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

26 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolu Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çalışmalar 24.12.2025 Çarşamba günü başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır.

Aydın-Denizli Otoyolunun 15-20.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.12.2025-02.01.2026 tarihleri arasında Aydın istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (Buharkent giriş ve çıkışlar trafiğe açık olacaktır.)

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun 2-3.km.leri arasında 12.12.2025-08.01.2026 tarihlerinde yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.02.2026 tarihlerinde Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Darıca-Malatya yolunun 27-30.km.leri arasındaki Develi Mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.lerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon Rize yolunun 12-56.km.leri arsındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan baş üstü trafik levhası montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Lapseki yolunun 19-24.km.leri arası Çanakkale-Lapseki istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.