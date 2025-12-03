Karayollarından uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

3 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Saray Kavşağından Otoyola girişler trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar 27.11.2025 Perşembe günü Saat 08:00’da başlamış olup, 7/24 saat esasına göre devam edilmektedir.

Aydın-Denizli otoyolunun 1-9.km.leri arasında 26.11.2025-11.12.2025 tarihleri arasında yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Kuyuluk Kavşağı-Çeşmeli Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara yolunun 21-25.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

İyidere-Rize yolunun, 5-7. km. lerinde bulunan İyidere 1 ve İyidere 2 tünellerinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 03.12.2025-04.12.2025 tarihleri (2 gün), 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Amasya-Taşova yolunun 13-16.km.leri arası Akdağ Tüneli mevkiinde kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım Akdağ Tünelinin Taşova yönünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. km.leri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Manavgat -Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan Tünellerde (Devren, Ilıksu - Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37.km.leri arasında menfez çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.