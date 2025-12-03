Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Mühendislik Fakültesi bahçesindeki tanıtım etkinliğinde, ekonomisinin temelini tarımın oluşturduğu Edirne'de bu alanda yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyledi. Bitkisel üretimde tohum seçiminin kritik bir aşama olduğunu belirten Tan, "Bugün tohum kurutma sisteminin açılışını üniversite-sanayi işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin Teknoparkı'nın da katkılarıyla bu işbirliğini her alanda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu makine, bölgemizdeki tarımsal araştırmalara önemli destek sunacak. Tohumluğun kayıp yaşanmadan, sağlıklı şekilde kurutulmasında büyük avantaj sağlayacaktır." dedi. Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, mevcut kurutma yöntemlerinde hijyen ve nem kontrolünde sıkıntılar yaşandığını, geliştirilen sistemin bu ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Beşer, farklı türlerdeki deneme tohumlarının birbirine karışmadan ve güneş ışığına maruz bırakılmadan kurutulmasını sağlayan makinenin, çiftçilerin kullanımı için büyütülerek geliştirilebileceğini ifade etti.