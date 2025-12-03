  • İSTANBUL
Tarım
5
Yeniakit Publisher
Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

Edirne’de geliştirilen yeni sistem; tohumları hijyenik koşullarda ve kontrollü sıcaklıkta tamamen güneş enerjisiyle kurutarak tarımsal araştırmalara büyük avantaj sağlıyor.

#1
Foto - Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

Trakya Üniversitesi’nde akademisyenlerin geliştirdiği güneş enerjisiyle çalışan tohum kurutma makinesi, tarımda hem verimliliği hem de hijyeni artıracak önemli bir yenilik olarak tanıtıldı.

#2
Foto - Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Beşer ile Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal, enerjisini güneşten alan, çevre dostu, tohumları istenilen sıcaklıkta canlı tutarak kurutan bir makine tasarladı. Trakya Teknopark'ta geliştirilen makine, bir firmanın desteğiyle tamamlandı.

#3
Foto - Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Mühendislik Fakültesi bahçesindeki tanıtım etkinliğinde, ekonomisinin temelini tarımın oluşturduğu Edirne'de bu alanda yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyledi. Bitkisel üretimde tohum seçiminin kritik bir aşama olduğunu belirten Tan, "Bugün tohum kurutma sisteminin açılışını üniversite-sanayi işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin Teknoparkı'nın da katkılarıyla bu işbirliğini her alanda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu makine, bölgemizdeki tarımsal araştırmalara önemli destek sunacak. Tohumluğun kayıp yaşanmadan, sağlıklı şekilde kurutulmasında büyük avantaj sağlayacaktır." dedi. Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, mevcut kurutma yöntemlerinde hijyen ve nem kontrolünde sıkıntılar yaşandığını, geliştirilen sistemin bu ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Beşer, farklı türlerdeki deneme tohumlarının birbirine karışmadan ve güneş ışığına maruz bırakılmadan kurutulmasını sağlayan makinenin, çiftçilerin kullanımı için büyütülerek geliştirilebileceğini ifade etti.

#4
Foto - Trakya Üniversitesi’nden tarıma dev katkı! Bu makine güneş enerjisiyle çalışıyor

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal da makinenin en önemli özelliklerinden birinin gıda güvenliği olduğunu, tohumun çelik kazanda hijyenik biçimde kurutulduğunu söyledi. Akal, makinenin mayıs-eylül döneminde 5 ay tamamen güneş enerjisiyle çalışabildiğini, enerji depolama sistemi sayesinde ihtiyaç halinde şebekeden de elektrik alınabildiğini dile getirdi. Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez de Teknopark bünyesindeki bir firma aracılığıyla böyle bir cihazın geliştirilmesinin heyecan verici olduğunu belirtti. Makine için patent başvurusu yapılacağı kaydedildi.

