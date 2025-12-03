Gümrüklerde 'kaçak malzeme' rekoru!

REKOR ARTIŞ YAŞANDI Gümrüklerde 10 aylık dönemde ele geçirilen eşya değerinde, yıllık verilere göre rekor artış yaşandı. Yıllara göre; ticari eşya ve uyuşturucuya bakıldığında, bu yıl ele geçirilen kaçak ürünlerin maddi değeri 2022'den yaklaşık 4 kat, 2016'dan yaklaşık 40 kat fazla oldu. Gümrüklerde ele geçirilen ticari eşya ve uyuşturucuların maddi değeri 2014'te 1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira, 2015'te 2 milyar 687 milyon 799 bin 379, 2016'da 2 milyar 632 milyon 986 bin 885, 2017'de 2 milyar 536 milyon 548 bin 806, 2018'de 3 milyar 34 milyon 480 bin 540, 2019'da 3 milyar 165 milyon 943 bin 101, 2020'de 4 milyar 403 milyon 582 bin 56, 2021'de 7 milyar 749 milyon 944 bin 105, 2022'de 11 milyar 960 milyon 735 bin 534, 2023'te 23 milyar 73 milyon 790 bin 496 lira, 2024'te 55 milyar 178 milyon 970 bin 280 lira olarak kayıtlara geçti. 2014'te 1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira olan ele geçirilenlerin maddi değeri, 12 yılda yaklaşık 56 kat arttı.