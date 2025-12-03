DHA Giriş Tarihi: Gümrüklerde 'kaçak malzeme' rekoru!
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, gümrük birimlerinin bu yıl ocak–ekim döneminde yürüttüğü operasyonlarda toplam 89 milyar 77 milyon 588 bin 790 lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucunun Türkiye’ye girişinin önüne geçildi. Bakanlık kayıtları, kaçakçılıkla mücadelede son yıllarda büyük bir artış yaşandığını da ortaya koyuyor. 2014 yılında 1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira olan ele geçirilen kaçak ürün değeri, 12 yılda yaklaşık 56 kat yükseldi. Gümrük muhafaza ekipleri; uyuşturucu, ticari eşya, tütün mamulleri, alkollü ürünler ve akaryakıt başta olmak üzere pek çok kalemde yasa dışı sevkiyat girişimlerini hedef alan denetim ve operasyonlarını yıl boyunca sürdürdü. Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen çok sayıda ürün gümrük kapılarında ele geçirildi.