Fama Şahin’den Mansur Yavaş’a belediyecilik dersi!
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mansur Yavaş’ın “Yol yapınca trafik artar” sözlerine tepki göstererek belediyecilik yaklaşımını eleştirdi.
Şahin, bu söylemin gerçekçi olmadığını savunarak, kendilerinin kentteki tıkanma noktalarını açmak için yoğun şekilde yol ve kavşak çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.
Trafiğin akışını rahatlatmanın ancak doğru planlama ve altyapı yatırımlarıyla mümkün olduğunu belirten Şahin, Yavaş’ın yaklaşımını “anlaşılması güç” olarak nitelendirdi.
