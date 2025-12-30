Karayollarından kar uyarısı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

30 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti. Ayrıca kar dolayısıyla araç sahiplerini de uyardı

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Beyşehir Derebucak yolunda 30,12,2025 salı günü saat13:00 ile 15:00 arasında yol çalışması kapsamında patlatma yapılacağından dolayı kapalı olacaktır.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 2-6.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant (şerit) aktarımı yapılarak ulaşım Mersin- Adana istikametinde çift yönlü (Mersin- Adana istikameti 1 şerit, Adana Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.)

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 22.12.2025 tarihinden itibaren Çorlu Kavşağı kollarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile öncelikle Edirne-İstanbul istikametinden gelen taşıtların TEM Otoyolundan Çorlu gişesine çıkışları trafiğe kapatılacaktır. Bu çalışmanın akabinde Çorlu Gişelerinden Otoyola giriş kolları da trafiğe kapatılarak çalışmalar yürütülecektir. (Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre devam edilecektir.)

Aydın-Denizli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 18.12.2025-06.01.2026 tarihleri arasında Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamayacaktır.

Bursa-Yalova yolunun 25-26.km.leri arasında 15.12.2025 tarihi itibariyle Tonami Köprülü Kavşağında Bakım Onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık Çevre Yolu mevkiinde) 9-12.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25.km.leri arasında 25.11.2025-31.12.2025 tarihlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır.

Bodrum-Milas yolunun 39-41.km.leri arasında 17.11.2025 tarihinden itibaren yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında13.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.