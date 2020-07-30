Karayollarındaki son durum | 30 Temmuz güncel yol durumu

Karayollarındaki güncel yol durumunu sizler için derledik. Milyonlarca kişinin trafiğe çıktığı sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, en çok İstanbul ve Ankara'da kendini gösteriyor. Peki ama genel olarak Türkiye'deki yolların son durumu ne? Yollarda çalışma var mı? Ankara, İstanbul, Burdur, Konya, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, Elazığ, Diyarbakır, Artvin ve Erzurum'da yollar nasıl? Otoyollardaki güncel durum ne? Çalışmalar devam ediyor mu? İşte merak edilen detaylar...