Karayollarında son durum nasıl?

Yeni Akit Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yola çıkacak vatandaşları karayollarındaki son durum ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, “26 Ocak 2022 Çarşamba Saat 13.45 itibarıyla ülkemizdeki önemli karayolu güzergâhlarında güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

İstanbul - Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesinde İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Bölgede sol şeritte biriken karın temizlenerek yolun genişletilmesi ve ulaşımın daha güvenli akışı sağlanacaktır. Bu süreçte trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D100'e aktarılarak sürdürülmektedir. İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

• TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü ulaşıma açılmıştır. Seydişehir-Akseki Yolu ulaşıma açılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Taşkent-Sariveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Sivas-Kangal Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kangal-Alacahan-Hekimhan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Erzincan-Erzurum Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas- Kangal- Gürün Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.”