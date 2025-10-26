Karayollarında dikkat! Ankara-Kırıkkale yolunda trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20, Konya-Karaman yolunun 10-17 ve Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 53-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.