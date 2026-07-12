Karayolları uyardı! İzmir Çevre Otoyolunun iki şeridi trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 12 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-3.km.leri arasında Anadolu Otoyolu Kavşağı- İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesimde 10.07.2026-31.12.2026 tarihlerinde eski beton direklerin yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar İş programı doğrultusunda, Otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda yapılacaktır.

İzmir Çevre Otoyolunun 1-4.km.leri arasında 09.07.2026-12.07.2026 tarihlerinde Bayraklı Tünelleri Karşıyaka-Bornova Yönü Büyük Tünel içerisinde gece 00:00-07:00 saatleri arası 3 (üç) gün sürecek üstyapı bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılacak ulaşım sol şeritten sağlanacaktır.

TEM Otoyolunun 0-7.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı kesimde Güney taşıma yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Otoyolunun İstanbul İstikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. Bu çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolundan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu trafiğe kapatılacaktır. (Çalışmalar her gün 20:00-07:00 saatleri arasında yürütülecektir.)

Kandıra-Kaynarca yolunun 0-3.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.

Kemer Ayr.-Burdur il yolunun 5-7.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7.km.leri arasında 06.07.2026 tarihinden itibaren Yüksek Standartlı Demiryolu Yapım İşi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan iki yönlü (gidiş-geliş) kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 25-32.km.leri arasında 10.07.2026 tarihinden itibaren toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.07.2026-17.07.2026 tarihlerinde 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.