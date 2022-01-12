Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 2021 yılı hizmet yılı oldu!

YENİ AKİT ANKARA

Karayolları Genel Müdürlüğü 2021 yılında hizmete sunulan önemli yatırımları resmi sosyal medya hesabından tek tek paylaştı. Yapılan paylaşımlarda, köprülerin, tünellerin bölünmüş yolların toplan uzunlukları ve sayıları belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprülerle ilgili verilen bilgilerde, “23 bin 786 metre uzunluğunda 148 adet köprü inşa ederek köprü sayımızı 9 bin 584'e, toplam uzunluklarını ise 724 bin 146 metreye çıkardık” ifadeleri yer alırken, tünellerle alakalı olarak, “Toplam uzunluğu 60 bin 974 metre olan 31 adet tünel inşa ederek tünel sayımızı 466'ya, toplam uzunluklarını ise 651 bin 314 metreye çıkardık” denildi. Ayrıca bölünmüş yollarla alakalı olarak da, “Bölünmüş yol uzunluğumuzu 350 km artırarak toplam bölünmüş yol ağımızı 28 bin 546 km'ye çıkardık” bilgisi paylaşıldı.