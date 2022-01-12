  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!

"İp" üretti diye plaket vermişlerdi... İşte Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o haber

Altın fiyatlarını etkileyecek kritik açıklama! En yüksek seviyeye ulaştı

Avukat Huzeyfe Karakuş'tan Dr. Cihad Kısa için çağrı!

Kriz tırmanıyor! NATO'dan Rusya'da gözdağı: Saldırırsa büyük bedel öder!

Cinsel istismar mağduru hayatını kaybetmişti! Piskoposluğa dava

1000 liradan altın alanlar aman dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak 'Maalesef' diyerek yeni tahminini duyurdu

Bir ilimiz için flaş karar! 15 gün süreyle yasaklandı

Yunan yazar böyle isyan etti: Türkiye bunları yaparken halen "Erdoğan çöküyor" diyorlar

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde
Aktüel Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 2021 yılı hizmet yılı oldu!
Aktüel

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 2021 yılı hizmet yılı oldu!

Karayolları Genel Müdürlüğü 2021 yılında hizmete sunulan önemli yatırımları resmi sosyal medya hesabından tek tek paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:28:00 -
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 2021 yılı hizmet yılı oldu!

YENİ AKİT  ANKARA

Karayolları Genel Müdürlüğü 2021 yılında hizmete sunulan önemli yatırımları resmi sosyal medya hesabından tek tek paylaştı. Yapılan paylaşımlarda, köprülerin, tünellerin bölünmüş yolların toplan uzunlukları ve sayıları belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprülerle ilgili verilen bilgilerde, “23 bin 786 metre uzunluğunda 148 adet köprü inşa ederek köprü sayımızı 9 bin 584'e, toplam uzunluklarını ise 724 bin 146 metreye çıkardık” ifadeleri yer alırken, tünellerle alakalı olarak, “Toplam uzunluğu 60 bin 974 metre olan 31 adet tünel inşa ederek tünel sayımızı 466'ya, toplam uzunluklarını ise 651 bin 314 metreye çıkardık” denildi. Ayrıca bölünmüş yollarla alakalı olarak da, “Bölünmüş yol uzunluğumuzu 350 km artırarak toplam bölünmüş yol ağımızı 28 bin 546 km'ye çıkardık” bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay