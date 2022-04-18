Karayolları Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/7 tercih başvuru sonuçları!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapıyor. 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayınlanmıştı. Tercih için başvurular 14 Nisan’da başlamıştı. Adaylar tercihlerini, 21 Nisan 2022 tarihine kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. KPSS 2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

KPSS 2022/7 KGM tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS puanı ile KGM alımı için başvuru işlemlerini tamamlamış olan adaylar "KPSS 2022/7 tercih yerleştirme ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. ÖSYM KPSS 2022 7 başvuru kılavuzuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuç tarihi de bir hayli merak ediliyor. Henüz sonuç tarihi ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. KGM alımları sonuç sorgulaması için tıklayın