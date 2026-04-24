İran operasyonu sonrası ABD’de mühimmat krizi derinleşiyor

CENTCOM VE HAVA SAVUNMA FÜZELERİNDE DE TÜKETİM YÜKSEK: Sorun sadece JASSM-ER ile sınırlı değil. ABD Donanması ve karadaki birlikler tarafından; 1.000’den fazla Tomahawk seyir füzesi ve 1.500 – 2 bin adet arası Patriot ve THAAD tipi anti-balistik füze kullanıldı. Bu mühimmatın toplam maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu değerlendiriliyor. 2026 yılı için planlanan JASSM-ER üretimi 396 adet seviyesinde, maksimum kapasite ise yıllık yaklaşık 860 adet olarak öngörülüyor. Bu üretim temposuyla, sahada tüketilen mühimmat stoklarının yeniden oluşturulması 5 ila 6 yıl sürebileceği değerlendiriyor.