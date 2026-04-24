İran operasyonu sonrası ABD’de mühimmat krizi derinleşiyor

AGM-158 JASSM-ER SEYİR FÜZESİ: AGM-158 JASSM-ER, yaklaşık 900 ila 1.000 kilometreyi aşan menzili sayesinde hedefleri güvenli mesafelerden vurabilen, düşük radar görünürlüğüne sahip bir seyir füzesidir. Yaklaşık 450 kilogram ağırlığında sığınak delici harp başlığı taşıyan sistem, GPS ve ataletsel navigasyon (INS) ile hedefe yönelirken terminal safhada görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) başlığı ile yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunmaktadır. Subsonik hızlarda seyreden füze, alçak irtifada araziyi takip ederek uçuş gerçekleştirmekte ve bu sayede düşman hava savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti kazanmaktadır. Bu özellikleriyle JASSM-ER, yoğun hava savunma şemsiyesi altındaki stratejik hedeflere karşı “stand-off” yani güvenli mesafeden taarruz konseptinin en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Tomahawk, yaklaşık 1.300 ila 1.600 kilometreyi aşan menzili sayesinde kara ve deniz hedeflerini uzun mesafelerden vurabilen, düşük irtifada uçan bir seyir füzesidir. Yaklaşık 450 kilogram sınıfında harp başlığı taşıyan sistem, GPS, ataletsel navigasyon (INS) ve arazi referanslı güdüm (TERCOM/DSMAC) kombinasyonu ile hedefe yönelerek yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunmaktadır.