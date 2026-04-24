Gaziantep'te aile faciası: 14 yaşındaki kız babasını öldürdü!
Gaziantep’te 14 yaşındaki E.B, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği babası Ali B'yi boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası küçük kız karakola giderek teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi.
BABASINI BOYNUNDAN BIÇAKLADI E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı.
POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.
BABA, HAYATINI KAYBETTİ Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
