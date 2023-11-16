Karayipler’e açılıyor! Rotasını Turks & Caicos’ta en büyük havalimanına çevirdi

Son dönemde halihazırda işlettiği Kosova ve Senegal Uluslararası havalimanlarının yanı sıra, birçok ülkede havacılık faaliyetlerini sürdüren Limak Şirketler Grubu, Türk bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmak için yeni stratejik adımlar atıyor. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok projeye imza atan Grup son olarak, Turks & Caicos Adaları Havalimanları Otoritesi'nin, ülkenin en büyük ve tek uluslararası terminali olan Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı (HHIA) için düzenlediği ihaleye yeterlilik başvurusu yaptı.

Teklifler 2024’ün ilk çeyreğinde

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Karayipler’in, en büyük turizm merkezlerinden biri olan Turks & Caicos Adaları’nda yapılacak projeyle dünyanın önde gelen inşaat şirketleri de ilgileniyor. Havalimanının renovasyonu ve genişletilmesini kapsayan projenin ihalesinde ön yeterlilik şartlarını sağlayan şirketler, 2024’ün ilk çeyreğinde teklif verecek. ‘Yap-İşlet-Devret’ modeli ile hayata geçirilecek projede ihaleyi kazanan şirket, havalimanını 30 yıl işletecek.

Kapasiteyi ikiye katlayacak

Başta Kanada ve Amerikalı yüksek gelir grubundan turistler olmak üzere yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanı, kapasite arttırım çalışmaları sonrası 2 milyondan fazla yolcu ağırlaması hedefleniyor. Yapılacak yatırımlar arasında 4 yolcu köprülü 25 bin metrekare yeni terminal binası, çok katlı kapalı otopark ve 35 bin 600 metrekare alanda apron düzenlemesinin yanı sıra pist ve araç yollarının genişletilmesi yer alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Limak Şirketler Grubu Birleşme ve Satın Almalardan sorumlu Kurumsal Finansman Grup Başkanı Kerem Güzel şöyle konuştu: “Stratejik sektörlerimiz arasında olan Terminal ve Havalimanı İşletmeciliği alanında, uluslararası arenada bayrağımızı farklı coğrafyalara taşımaya devam edeceğiz. Uzakdoğu ve Güney Amerika yakın dönemde ilgili olduğumuz pazarlar arasında. Özellikle büyüme potansiyeli yüksek ve de sektördeki bilgi ve tecrübemiz sayesinde operasyonel ve finansal açıdan verimliliğine katkıda bulunabileceğimiz havalimanlarını, ileriki dönemlerde portföyümüze katmak için çalışacağız.”

Turks & Caicos Adaları hakkında

Turks & Caicos Adaları, Karayipler'de yer alan ve Britanya'ya bağlı olan yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı takım adalardan oluşuyor. Nüfusunun çoğunluğu Providanciales adasında bulunan ülkenin idari başkenti ise Grand Turk adası. İsmindeki ‘Turks’ ifadesini, adayı keşfeden İspanyolların adada yaygın bir kaktüs bitkisi üstündeki kırmızı çiçeğin şeklini, Osmanlı'da yaygın kullanılan fese benzetmesiyle aldığı rivayet ediliyor.

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