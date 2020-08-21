Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.



Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 artarak, 1533'e, vaka sayısı da 857 artarak, 89 bin 867'ye yükseldi.



- Guatemala'da ölü sayısı 2 bin 532



Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 2 bin 532'ye, vaka sayısı da 958 artarak, 66 bin 941'e ulaştı.



Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artışla 1619'a, vaka sayısı 521 artışla 52 bin 819'a yükseldi.



El Salvador'da ise 6 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 646'ya, vaka sayısı da 236 artışla 24 bin 200'ye çıktı.