Karayılan'ın yancısı Hasan Cemal'e bak sen hele! Sen bu lafları diyecek adam mısın oğlum?

9 Mart Cuntası’nın bizzat içinde yer alan, 28 Şubat postmodern darbesine övgüler yağdıran, 15 Temmuz’a çanak tutan, yüksek sesle “ordu-halk el ele” naraları atan postal yalayıcısı Hasan Cemal, "Siyaset askerin işi değildir, herkes haddini bilecek" diyerek kof kabadayılık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı. Askerin siyasete müdahil olduğu zamanlarda süt dökmüş kediye dönen Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu: "Erdoğan'ı alkışlayanlar, siyaset mi yapmak istiyorlar? O zaman çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü

grup konuşmasında,

"Siyaset askerin işi değildir,

herkes haddini bilecek; Erdoğan'ı

alkışlayanlar, siyaset mi yapmak

istiyorlar, o zaman çıkarsınlar

o kutsal üniformayı, hizalansınlar

Erdoğan'ın yanına takılsınlar"

derken gerçekten tarih yazdı,

kendisini alkışlıyorum. (...)"