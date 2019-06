Karayılan’dan "Hakurk’ta hezimete uğradık" itirafı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam ettirdiği Pençe Harekatı teröristleri birbirine düşürürken, etkisini de elebaşları itiraf etmeye başladı. Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın 24’ncü gününde açıklama yapan terör örgütünün elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, işgal ettikleri tepeleri tek tek kaybetmeye başladıklarını itiraf etti. Terör örgütünün medyasına değerlendirme yapan terörist başı, “Özellikle bu yıl kış biraz uzun sürdü. Hakurk ve bütün Güney Kürdistan hattında daha fazla bir yoğunluk söz konusu. Şimdi biz Hakurk’taki eski komutanlığı eleştiriyoruz. Zaten onun için geçen yıl görev değişimi yapıldı. Çünkü yeni dönemde tekniğe, hava saldırılarına karşı savaşabilmek için Hakurk’ta gereken altyapı hazırlığını yeterince geliştirmemişlerdi. Büyük olasılıkla Türk devleti de bunu biliyordu. Onun için başka yeri değil de Hakurk’u birinci hedef olarak seçtiler” sözleriyle terör örgütü PKK’nın içinde büyük bir kavga olduğunu ortaya koydu.

PKK kendi içinde parçalanıyor

Yönetimde yaşanan kavganın tabana da yansıdığı yapılan itiraflarda gözlenirken Karayılan, “Hakurk’a dönük yeni saldırıda temel hedef, Şekif Tepesi’ydi. Saldırıdan iki gün önce Şekif Tepesi’ndeki gerillalar, yaşanan birtakım örgütsel sorunlardan dolayı mevzilerini bırakıp aşağıya geliyor. Tartışıp sorunlarını giderdikten sonra tam yerlerine gidecekken Türk saldırısı başlıyor. Yoktu, Şekif Tepesi boştu. Türk devleti günlerce o tepeleri vurdu, bu şekilde oralara indirme yaptı. Bu bizim için bir eksikliktir ama ben halkımızla bunu açıkça paylaşmak durumundayım. Biz gerillayız. Türk devleti herhangi bir tepeye yerleşebilir. Bu bizim için ciddi bir zaaf değildir. Şimdi tepeler biraz daha arttı. Beş-altı tepe daha tuttu. Oralarda kayıp oranı daha da artar. Bu böyle devam eder” itirafında bulundu.

Suikast tehditleri savurdu

Mehmetçiğin pençesinden ağır darbe alan terör örgütü PKK’nın bebek katillerinden Karayılan">Murat Karayılan, “Türk devleti orada kalır ama her gün, an be an sürekli olarak bunun bedelini ağır bir biçimde öder. Bunu suikastla öder, sabotajla öder, sızmayla öder. Doğrudur, Hakurk’ta bazı yetersizlikler yaşandı ama güçlü bir direniş ve ciddi bir çaba da vardır. Eleştirilebilir. Zaten açıkça eleştiriyoruz da. Bunları telafi etme, giderme koşullarımız, yol-yöntemimiz ve gücümüz de vardır. Nitekim bu konuda gerekenler de yapılıyor. Bu mücadele kararlılıkla sürecektir. Türk devletine Kürdistan’ın hiçbir tepesini bırakmayız, hediye etmeyiz” dedi.