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Gündem

Karayılan alçaklığı itiraf etti: Oraya bu yüzden saldırdık

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde örgüt tarafından yapılan işçi katliamını savundu. Teröristbaşı katledilen işçilerin korucu, kontra ya da işçi olup olmadıklarını bilmediklerini ve şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 07:45:00 - 2020-06-23 07:50:50
Karayılan alçaklığı itiraf etti: Oraya bu yüzden saldırdık

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli yayın organı Rudaw’ın haberine göre, terör örgütü PKK’nın yayın organına açıklamalarda bulunan teröristbaşı Murat Karayılan, PKK’nın katlettiği 4 yol yapım işçisi hakkında konuştu.

Katliamı savundu

PKK son 73 günde 14 işçiyi katlederken, terör örgütü PKK’nın Kandil’deki liderlerinden Murat Karayılan, işçileri, yol yapımında ve barajlarda çalışmaması yönünde tehditler de bulundu. Karayılan, işçilerin katledilmesini, “o mayın bizim tarafımızdan patlatılmışsa oraya yapılmak istenen yolun yapılmasını engellemek içindir” diye belirtti.

Turistlere tehdit

Konuşmasının devamında Türkiye’ye gelecek Avrupalıları da tehdit eden Karayılan, Avrupalıların Türkiye’de bir zarar görmesinden kendilerinin sorumlu olmayacağını söyledi. Karayılan, “Eğer Türkiye’ye gelirlerse ve bir zarar görürlerse biz bundan sorumlu olmayız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyup

Neredeyse hergün kırmızı liste turuncu listedeki teröristler birer birer gebertilirken en baştakilerden özellikle bu çakalın bir türlü işinin bitirilememesi bizleri çok derinden üzüyor.
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seda taş

biz büyük devletiz.bu şerefsizi bulup,gebertmenin bir yolu yokmu.ölenler hep yoksul kandılımış garibanlar.esas bunları yoketmek lazım.
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