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Karaya oturan gemi ihaleyle satıldı

Mersin'de iki hafta önce fırtına ve büyük dalgalar sebebiyle bir süre sürüklenip, ardından karaya oturan kargo gemisi, ihaleyle satıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:40
Karaya oturan gemi ihaleyle satıldı

Deniz trafiğini tehlikeye atan gemilere yönelik ilgili kanun maddesi gereğince hakkında acil satış işlemi kararı alınan "Wardeh" isimli gemi için Mersin Liman Başkanlığında ihale yapıldı.

9 milyona satıldı

Açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda bir firma 9 milyon liralık bedelle gemiyi satın almaya hak kazandı.

Firma yetkililerinin, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiyi bulunduğu alandan götürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Mersin'de haciz kararı nedeniyle liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisi, 15 Ocak Salı günü fırtına ve büyük dalgaların ardından bir süre sürüklenip karaya oturmuştu.

Geçmiş yıllarda canlı hayvan nakli için kullanılan gemideki 2 personel, bir gün sonra askeri helikopterle gerçekleştirilen operasyonla kurtarılmıştı.

Alt kısmı kuma saplandığı tespit edilen gemi, deniz polisi, liman başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de herhangi bir olumsuzluğa karşı sık sık kontrol edilirken, geminin etrafına yakıt veya yağ sızmasına karşı önlem amaçlı bariyer çekilmişti.

Kargo gemisi için deniz trafiğini tehlikeye atan gemilere yönelik ilgili kanun maddesi gereğince acil satış işlemi kararı alınmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:40
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