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Kadın - Aile Karavu nasıl yapılır? Karavu Şerbeti (Kızılcık Özü) tarifi
Kadın - Aile

Karavu nasıl yapılır? Karavu Şerbeti (Kızılcık Özü) tarifi

Bolu yöresinin herkes tarafından sevilen lezzeti Karavu şerbeti özellikle et yemeklerinin yanında servis edilen nefis bir şerbet çeşididir. Karavu şerbeti kızılcıktan yapılan bir özdür. Ekşi bir aromaya sahip nefis karavu şerbeti nasıl yapılır? İşte Bolu Karavu şerbeti tarifi ölçüleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:21:00 -
Karavu nasıl yapılır? Karavu Şerbeti (Kızılcık Özü) tarifi

Yemek öncesi veya sonrası damaklarda eşsiz bir tat bırakan Karavu şerbeti, herkesin seveceği bir lezzet. Peki, Karavu şerbeti nasıl yapılır?

Karavu şerbeti tarifi

Malzemeler

1 kg kızılcık

4 su bardağı kadar su

1.5 su bardağı toz şeker

1 limon

Yapılışı

Yıkanan kızılcıklar tencereye alınır. Üstünü kapatacak kadar su koyulur ve kaynatılır. Ara sıra kontrol edilerek ezilecek kıvama geldiğinde ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Soğuyan kızılcıklar süzgeçten veya tülbentten geçirilir, tekrar tencereye alınarak şekeri ve limonu ilave edilir. Yarım saat kaynatılır ve soğuması beklenmeden kavanozlara koyulur. Kavanozlar ters çevrilerek havası alınır, oda sıcaklığına geldiğinde de buzdolabına kaldırılır. Karadeniz Bölgesi'nde kızılcık "kiren" olarak da bilinir.

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