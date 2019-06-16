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Karavancılar 4 Temmuz’da Çal’da buluşacak

Denizli’nin Çal ilçesinde bir gelenek haline gelen çadır ve karavan turizmi bu yıl Temmuz ayının ilk haftası başlayacak.

16 Haziran 2019 Pazar 14:08
Karavancılar 4 Temmuz’da Çal’da buluşacak

Denizli’nin Çal ilçesinde bir gelenek haline gelen çadır ve karavan turizmi bu yıl Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Yoğun katılımın beklendiği etkinliklere Woswos meraklılarının da eşlik etmesi bekleniyor.


Denizli’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek karavanla konaklama ve çadır etkinlikleri, 4 Temmuz tarihinde başlayacak. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip konaklayacak olan ziyaretçilere Denizli Woswos Kulübü de eşlik edecek. Karavan Kulübü sorumlularından Beyhan Akkılıç, "Bizler böyle sakin ve doğal yaşam alanlarını arıyoruz ve seviyoruz. Karavan kulübünün kurucusu Halil Akkaya’nın da memleketi olan Çal ilçesindeböyle bir yeri keşfettik. Aşağıseyit mahallesi sakinlerinin sıcaklığı ve samimi davranışlarından memnuniyetimizikulübümüz üyelerine anlattık ve buraya teşvik ettik. Bu yıl 3’ncü kez geleceğiz yaklaşık 1 hafta boyunca Çal ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerini dolaşacağız" dedi.


Karavan kulübü Kurucusu Halil Akkaya ise, "Karavan Kulübü olarak geçen yıl 200 kişiye yakın üyemiz ve 30 kişi ile bize eşlik eden Denizli Vosvos grubu ile 2’cisini düzenledik. Geçen yıl rahatsızlığım nedeniyle katılamadığım, bu yıl yapılacak 3.cü etkinliğe katılarak eski dostlarla birlikte olmak, beni ayrıca mutlu edecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:08
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