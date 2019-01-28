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Karatede bir altın, iki bronz madalya

- Türkiye, Paris'te düzenlenen Karate 1 Premier Lig sezonunun ilk etabında bir altın, iki bronz madalya elde etti

28 Ocak 2019 Pazartesi 00:02
Karatede bir altın, iki bronz madalya


İSTANBUL (AA) - Karate 1 Premier Lig'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ilk ayağında Türkiye, bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7 etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk etabı Fransa'da yapıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında 82 ülkeden 776 karateci mücadele etti.

Geçen yılı Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olarak kapatan Serap Özçelik Arapoğlu, sezona altın madalyayla başladı. Kadınlar kumite 50 kilo finalinde Japon Miho Miyahara'yı 6-0 yenen Serap, şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar kumite 61 kiloda üçüncülük maçına çıkan Merve Çoban, karşılaştığı İranlı Rozita Alipourkeshka'nın diskalifiye olmasıyla organizasyonu bronz madalya ile noktaladı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise Fransa'yı mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 00:02
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