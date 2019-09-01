Karate şampiyonasına Kağıtspor damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, Milli Takım adına katıldıkları Uluslararası Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’na damga vurdu.

Rize’de 23-25 Ağustos tarihleri arasında yapılan Uluslararası Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, fırtına gibi esti. Uzun yıllardır karate branşında alt yapıya yaptığı yatırımlarla başarılı sporcular yetiştiren Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün sporcuları, ulusal ve uluslararası turnuvalarda Milli Takım’ı temsilen büyük başarılar elde etmeye devam ediyor.

Rize ilinde yapılan Uluslararası Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu Hurigül Temizel Yıldız bayanlar 49 kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken Yusuf Yücel Yıldız da erkekler 45 kiloda 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Ümitler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Gökdeniz Akdemir 57 kiloda altın madalya alırken ümit takım kumitede 3’üncü oldu. Kadir Kaan Bekler ümitler 63 kiloda ve ümit takım kumitede altın madalya sahibi oldu. Mert Halıcı ise ümit takım kumite’de Süeda Özdemir ise ümit takım kumitede şampiyon oldu. Gençler kategorisinde Ahmet Bulut ise 76 kiloda ve genç takım kumitede 3’üncü oldu. Ceren Aybüke Demiral da U21 ümit takım katanın birincisi olarak şampiyonayı tamamladı.