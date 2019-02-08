Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası





ANKARA (AA) - 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde milli karateciler 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde ümitler kumite ile ümit, genç ve 21 yaş altı ferdi kata ve kumite dallarında madalya dağıtıldı.



Ferdi kata kategorisinde yarışan sporculardan Menekşe Vardar, ümit bayanlarda Slovak Michaela Cukanova'yı mağlup ederek altın madalya elde ederken, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı. Genç bayanlarda İtalyan Sara Soldano'yu mağlup eden Keyda Nur Çolak da bu kategoride üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Ümitler dünya şampiyonu unvanı ile ilk kez gençlerde mücadele eden Enes Özdemir, İtalyan Alessandro Cricco'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı bayanlarda finale yükselen Arzu Firdevs Koç, İtalyan Carola Casane'ye mağlup olarak gümüş madalyada kalırken, Alman Morris Tellocke'yi mağlup eden Emre Vefa Göktaş ise bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.





- Kumitede 2 şampiyonluk





Kata dalında yapılan madalya müsabakalarının ardından ümitler kumite mücadelelerine geçildi.Kumite 57 kiloda Ömer Faruk Yürür, finalde İskoç Jacob Smart'ı 1-0, +70 kiloda da Ahmet Bulut, Kosovalı Melos Gashi'yi aynı skorla geçerek altın madalya kazandı.

Ümit bayanlar kumite 47 kilo üçüncülük maçında Müşerref Özdemir, Portekizli Lea Barros'u 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde gençler ferdi kumite ve takım kata olmak üzere toplam 11 dalda madalya dağıtılacak.



