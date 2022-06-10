Karasinek ilacı: Evde karasineklerden nasıl kurtuluruz? Doğal karasinek ilacı nasıl yapılır? Yöntemleri

Sivrisinekler: Evdeki tüm pencerelere sineklik de taktırmış olsanız, bu problemi çözmeye yetmeyebiliyor. Ya da balkonda serin bir akşam geçirmek isterken, sinek ısırıkları ve kaşıntılar huzurunuzu kaçırıyor.



Özellikle kimyasal kovucuları vücudunuza uygulamak istemiyorsanız, alternatiflerini düşünmenin tam sırası. İşte sinekleri ve diğer haşereleri uzaklaştıran, eve, hatta çocuklarınıza gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz bazı doğal karışımlar:

KARASİNEKLER TEHLİKELİ Mİ?

Milyonlarca bakteri taşıyan böceklerden biri de karasineklerdir. Sıcak havalarda daha çok ortaya çıkan karasinekler insanları ısırdığında hastalıklara neden olur. Uzmanlar karasineklerin; dizanteri, kolera, tifo ve tüberküloz gibi hastalıkları taşıyabilecekleri konusunda uyarıyor.

KARASİNEKLERDEN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI

LAVANTA YAĞI

Malzemeler:

Yarım çay bardağı lavanta yağı

1 adet kullanmadığınız boş teneke kutusu

Temiz bir bez ya da sünger

Yapılışı: Evde bulundurduğunuz bir beze ya da süngere lavanta yapını batırın. Daha sonra boş olan tenekenin üstüne lavanta yağı ıslatmış olduğunu bezi veya süngeri yerleştirin. Teneke kapağını kapatın ve 24 saat boyunca sineklerin olduğu alanda bekletin. 24 saat geçtikten sonra kapağını açın ve evin her tarafına yerleştirin. Böylece rahatsızlık veren sineklerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

ESANSLI YAĞLAR

Esanslı yağ karışımları gerçekten etkili sinek kovucu özelliklere sahip, üstelik evinize bıraktıkları kokular da harika. Bunun için 4 bardak elma sirkesine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı doğal bulaşık deterjanı, yaklaşık 20 damla biberiye yağı, 20 damla fesleğen yağı ve 20 damla nane yağını spreyli bir şişeye koyup karıştırın. Bu karışım karşılaşabileceğiniz birçok tariften daha güçlü ve etkilidir. Üstelik minik meyve sineklerini de uzak tutma etkisi gösterir. Karışımı evin içinde, dışında hatta çiftliklerde hayvan barınaklarında bile kullanabilirsiniz.

CADI FINDIĞI YAĞI

Evin içinde kullanmak için ideal bir diğer doğal içerik de cadı fındığı yağı karışımı. ¼ bardak cadı fındığı yağı, ¼ bardak elma sirkesi ve 30-40 damla okaliptüs yağını iyice karıştırın, sinek kovucunuz hazır!

MALT SİRKE

Sirkenin sinekleri kaçırmakta ne kadar etkili olduğu ortada, hatta aslında tek başına malt sirke bile özellikle iç mekandaki sinekleri uzaklaştırmak için yeterli. Bunun için normal sirkelere göre daha koyu bir kıvamı olan bir miktar malt sirkesini ocakta kaynatın. Kaynattığınız sirkeyi daha sonra ocaktan alıp sinek yoğun bölgeye bırakın. Etkili bir sinek kovucu olduğunu göreceksiniz.

ŞEFFAF POŞET

Çok basit olan bu yöntemi kullanarak karasineklerden kolayca kurtulabilirsiniz. Bunun için boş bir naylon poşetin içine su doldurun. Çok az ispirto ekleyebilirsiniz. Daha sonra belirlemiş olduğunu bir yere su dolu poşeti koyun. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre en etkili sinek kovucu tarifler arasında yer almaktadır.

KARANFİL VE LİMON

Karasinekleri yok etmek için evde bulunan bu iki doğal malzemeyi kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

25 adet karanfil

2 adet limon

Yapılışı: Limonları ortadan ikiye ayırın. Daha sonra kestiğiniz limonların içine bütün karanfilleri eşit olacak şekilde yerleştirin. Evinizin farklı noktalarına yerleştirin. Böylece karasinekler evinizden uzaklaşacaktır.

FESLEĞEN

Sıcak havalarda sinek sirkülasyonunu azaltan yöntemlerden biri de fesleğendir. Fesleğen bitkisinin keskin kokusunu sevmeyen sinekler evden uzaklaşacaktır. Karasineklerin gelmesini istemiyorsanız özellikle fesleğen bitkisini pencerenin önüne koyun.

Bir diğer yöntem ise boş sprey şişesinin içine fesleğen yaprakları koyup gelen sineklere sıkarak uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz.

AKDENİZ Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yaklaşık 10 yıldır haşereler üzerine araştırmalar yapan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çetin, haşereyle organik mücadele için Toros Dağları’nda çoğu endemik 30’a yakın bitkiyi incelediğini söyledi.



Elde edilen bulguları “Oldukça ümit verici’’ diye nitelendiren Çetin, kekiğin sinekler üzerinde öldürücü ve kovucu etkisi olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Direnci güçlü sinekler üzerinde yapılan araştırmalarda da yüzde 100’e yakın başarı gözlemlediklerini anlatan Çetin, “Tıp fakültesinden öğretim üyeleriyle insanlar üzerindeki etkisini araştırdıktan sonra patentini alıp, haşerelerle bitkisel mücadele yapmayı hedefliyoruz’’ dedi. Çetin, kekiğin sinekler üzerindeki öldürücü etkisini şöyle anlattı:



YÜZDE 80 ÖLÜM

“Yaptığımız deneylerde, kekikten elde edilen uçucu yağların sineklerin solunum sistemini etkilediği, bazı enzim sistemlerini durdurduğu ya da artırdığı ve bu şekilde solunum sistemindeki trakelerin kapanmasına sebep olduğunu tespit ettik. Olfaktometre gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği cihazlarla yaptığımız deneylerde, kekik kokusuna maruz kalan sineklerde yüzde 80 ve üstü ölüm tespit ettik. Bazı deneylerde ise, direnci az olan sineklerin yüzde 100’ü öldü.’’



KİMYASAL İLAÇLARIN YERİNİ ALABİLİR

BİTKİLERDEN elde edilen ürünlerin kullanımının gelecek yıllarda artacağına değinen Çetin, kimyasal ilaçların yerini, doğada daha kolay parçalanabilen, güzel kokan ürünlerin alacağını söyledi.



Çetin, bu tür araştırmaların endemik türlerin korunması açısından önemli olduğunu belirterek, “Dünyada birtakım bitkilerden ilaçlar elde ediliyor. Türkiye, bu tür ilaçları genellikle yurtdışından ithal ediyor. Türkiye’den toplanan bitkiler, ilaç olarak ülkemize satılıyor. Bu araştırmalara ağırlık verilip ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarmak gerekiyor’’ diye konuştu.



Yaklaşık 10 yıldır sivrisinekler, karasinekler ve hamamböcekleriyle ilgili araştırmalar yaptıklarını belirten Çetin, araştırmaları sırasında Antalya kıyı şeridindeki falezlerde, küçük deniz suyu birikintilerinde üreyen “Ochlerotatus’’ cinsi bir sivrisinek türü de tespit ettiklerini kaydetti. Yetkililerin, falezlerdeki doğal yaşama zarar vermemek için bu sivrisinek türüyle mücadelede zorlandığına dikkati çeken Hüseyin Çetin, “Sineklerle mücadele etmek isterken çevreye yaydığımız kimyasal ilaçlar, diğer canlılara zarar verebilir. Kekik gibi doğal mücadele yöntemleri ise, bu tür durumlarda rahatlıkla kullanılabilir’’ diye konuştu.