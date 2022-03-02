Karasal rüzgâr kapasitesinde Avrupa üçüncüsüyüz

Böylece kıtada 207 bin 380 megavat güce ulaşıldı. Deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi kapasitesi ise 28 bin megavatı aştı. 2021’de karasal rüzgâr enerjisi gücünde en çok kurulumu 2 bin 104 megavatla İsveç yaptı.

İsveç’i bin 925 megavatla Almanya takip etti. Türkiye ise bin 400 megavatla öne çıktı.

Öte yandan ülkede 2022-2026 yıllarında en az 6 bin megavat karasal rüzgâr enerjisi kurulu gücünün sisteme dahil edileceği öngörülüyor. WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi sektörünün gelişmesine yönelik hukuksal düzenleme ve çerçevesini yıllar içinde dikkatle çizdiğini aktardı. Dickson, “Türkiye’nin karasal rüzgâr enerjisi çalışmalarını oldukça başarılı buluyoruz. Türkiye ilginç ve büyüyen bir pazar olmaya devam edecek” diye ekledi.