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Kararlı operasyonlar devam ediyor! 600 polisle geniş çaplı uygulama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, 600 polisin katılımıyla kent çapında geniş kapsamlı huzur operasyonu gerçekleştirdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:00
Kararlı operasyonlar devam ediyor! 600 polisle geniş çaplı uygulama

Sakarya’da 600 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde yaptığı kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehirde 600 polisin katılımıyla ‘Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin bütün giriş ve çıkışları aynı anda tutularak 28'i sabit 88 noktada uygulama yapıldı.

BİN 915 KİŞİYE GBT

Yapılan uygulamada, 47 umuma açık yer denetlenmiş, 294 araç kontrol edildi. Bin 915 şahsa GBT yapıldı. Çesitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanmış, 7 şahsa adli, 4 şahsa idari işlem yapıldı. Uygulamada 2 adet ruhsatsız silah ile, 16 adet fişek ele geçirildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:00
  1. huzur operasyonu
  2. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
  3. GBT

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