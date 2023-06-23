Kararını resmen açıkladı! Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merak edilen Yıldırım konuyla ilgili "Ben 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım.. Ben emekli oldum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'a adaylık üzerinden tepki gösteren Yıldırım "Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil" ifadelerini kullandı.

Koç yönetimine de tepki gösteren Yıldırım, "Benim döneminde güçlü insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok." dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor."

"Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı."

"Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."