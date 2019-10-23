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Kararını açıkladı! 'Benim adayım Ahmet Ağaoğlu'

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:15
Kararını açıkladı! 'Benim adayım Ahmet Ağaoğlu'

Başkanlık için kendisini desteklediğini duyuran Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür eden Mehmet Sepil, "Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığından ayrıldığı için Kulüpler Birliği'ne yeni bir başkan seçmemiz gerekiyor. Kısa süre içinde genel kurul toplanacak. Bu süreçte birtakım başkanlardan telefon aldım. Ahmet başkanla da uzun uzun sohbet ettik. Kulüpler Birliği'ne başkan olmamla ilgili istekte bulundu. Ben de kendisinin Kulüpler Birliği başkanı olmasının daha doğru olacağını, başkan olursa her türlü konuda yardım edeceğimi söyledim" dedi.

Trabzonspor'un Ahmet Ağaoğlu başkanlığında finansal ve sportif açıdan zor zamanları atlatarak başarılı bir süreç geçirdiğini dile getiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Yaptıklarını takdir ediyorum. Ben başkanlığa aday olmayacağım, benim adayım Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur. Kendisine her türlü desteği verebilirim. Kulüpler Birliği'nde yeni yapıda küskünlükler bir yana bırakılıp, 18 kulüp bu oluşumda yer alırsa Türk futbolu için çok hayırlı olacak. Katılımın tam olması önemli" diye konuştu.

Türk futbolunda kısa vadede hallolması gereken çok ciddi sorunlar yumağı olduğunu dile getiren Mehmet Sepil, "UEFA'nın zorunlu kıldığı Finansal Fair-Play yapılandırmasıyla yeni kararlar alındı. Bu kararların uygulanması için kulüplere limitler tahsis edildi. Bunların takip edilmesi, bu konuların yürütülmesi gerekiyor. Kulüplerin gelirleri yabancı para bazında azalıyor. Sorun çözülmüş gibi görünse de önümüzde daha 2 senenin sorunu var. Bu konularda Ahmet başkanın yanında olabilirim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:15
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