Karar'ın haberi yalan çıktı! Çin’e iade iddiaları asılsız

Karar gazetesinin manşetten verdiği Uygurların Çin’e iadesiyle ilgili haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ölüme deport” başlıklı haberle ilgili olarak, “Can güvenliği olmayanlar iade edilmez” denildi. Karar gazetesi, dün manşetten yayınladığı haberinde, “Pekin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistanlılar, sıkılaştırılan göç politikasından olumsuz etkileniyor. Mültecilik başvuruları geri çevrilen Uygurların oturum izinleri de iptal ediliyor. ‘10 gün içinde Çin’e gönderileceksiniz’ tebliğini alan Müslümanlar ortak kaygıyla sesleniyor: Geri dönüş hapis ve işkence demek” ifadelerine yer vermişti.

Sınırdışı iddiaları asılsız

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, haberde ismi geçen Uygur Türkü’nün, uzun dönem (süresiz) ikamet izni başvurusu şartlarını taşımadığı için reddedildiği ve kendisine tüm reddedilen ikamet başvuruları için kullanılan matbu tebligatın yapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Adı geçen şahıs sınırdışı edilmediği gibi hakkında sınırdışı kararı da bulunmamaktadır. Sınırdışı edilecek yabancıların muhafaza edildiği geri gönderme merkezlerine de alınmamış olup, özgür olarak ülkemizde hayatını devam ettirmektedir. Şartlarını taşımadığı için uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilmiş olsa da kendisine uygun olan diğer ikamet izinlerine başvuru yapabileceği formda yazdığı gibi kendisine de izah edilmiştir. Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır.”