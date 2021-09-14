Kararın ardından altın fiyatları hareketlendi!

Altın yatırımcısının gözü, bugün ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisindeydi. ABD enflasyon verisi öncesi 1784 dolar seviyesinde hareket eden ons altın fiyatı, beklentilerin altında gelen veri sonrası 1780 dolar seviyesine geriledikten sonra, 1800 dolar seviyesine tırmandı; dolar endeksinde ise geri çekilme yaşandı. Ons altın fiyatı, saat 17.31 itibarıyla 1799 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ekonomistlerin beklentisi, ABD enflasyonunun ağustos ayında sınırlı da olsa geri çekileceği yönünde olurken; ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle piyasalar açısından oldukça kritik görülüyordu.

ABD temmuz ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 5,4 seviyesine yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesinde hareket ettirmeyi sürdürmüştü.

ABD enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD’de yıllık enflasyon ağustos ayında beklentiler dahilinde yüzde 5,3 olurken; aylık enflasyonun ise yüzde 0,4 oranında artması beklenirken yüzde 0,3 seviyesinde artış gerçekleşti. ABD’de aylık çekirdek TÜFE ise, ağustos ayında beklentilerin oldukça altında gelerek yüzde 0,1 oranında gerçekleşti.

Altın için ufuktaki kötü haber

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü: ABD enflasyon oranı beklentilerin oldukça altında bir gerçekleşmeye sahne olunca ilk piyasa reaksiyonu dolar negatif altın pozitif oldu. Geçen hafta 1830 dolar seviyesini test edip haftayı 1787 dolar ile tamamlayan ons altın, veri öncesi yine bu değere yakın işlem görüyordu.

Enflasyon verisini takiben ons altın 1800 dolara kadar yükselirken, dolar endeksinde de 92,6'dan 92,3'a kadar geri çekilme yaşandı. Düşük enflasyon altın adına oyun değiştirici olur mu derseniz açıkçası sanmıyorum. Çünkü, ABD Merkez Bankası (Fed) çok yüksek olasılıkla önümüzdeki üç toplantıdan birinde varlık alımlarında kesinti kararını alacak ve 2022 başından itibaren uygulayacaktır. Altın için ufuktaki kötü haber gibi görülebilecek bu beklenti gerçekleşip ajandadan düşmedikçe yaşanacak değer artışlarının geçici ve kısıtlı kalması daha muhtemel.

Yükselişler satış fırsatı

Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Rıdvan Baştürk ise, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD enflasyon verisinden sonra aynı yerde kaldı. 1775 altına sarkarsa dikkat edelim baskı bölgesi olur. 1830/1844 altında kaldığı sürece yükselişler satış fırsatı verir" şeklinde değerlendirdi.