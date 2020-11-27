Kararı tanımayacakmış! HDP milletvekili Kemal Bülbül’e ‘terör’den 6 yıl 3 ay hapis cezası
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürütüp, inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olduğu gerekçesiyle açılan davada karar verildi.
Dün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bülbül katılmadı. Cumhuriyet savcısınin sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdiği duruşmada Kemal Bülbül, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi. Kararın tanımadığını duyuran Kemal Bülbül “Dava milletvekili olmadan önce açılmıştı. Vekil olunca, dokunulmazlığım gerekçesiyle yargılamalarımın durdurulması için dava ertelenmişti. Mahkeme vekil olmamı hiçe sayıp, yargılamaya devam ederek suç işledi. Kararı tanımıyorum” dedi.