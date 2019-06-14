Karar’dan iki yüzlülük! Yeniçağ’a öyle Akit’e böyle...

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Yeni parti hazırlığındaki Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve medya özgürlüğünden şikâyet eden yayınlarıyla tanınan Karar Gazetesi, söz konusu Akit gazetesi olunca dikkat çeken ikircikli bir tavır sergiledi.

Resmen Akit düşmanlığı yaptılar

Hükümet karşıtlığı ve Avrupa Birliği yanlısı tutumuyla bilinen Karar, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’ın bugün Cuma Namazı için evinden çıktıktan sonra magandalar tarafından uğradığı saldırı sonrası internet sitesinden verdiği haberde resmen Oda tv ile aynı üslubu kullandı. Haberi, Alan'ın çarpıtılan ve bağlamından uzaklaştırılan sözleri üzerinden Akit'e yönelik nefret dolu bir üslupla veren Karar'ın saldırıya ilişkin kınayan bir üslup kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Karar, haberinde “Generallere hakaret eden Akit TV Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı” başlığını kullandı. Oysa aynı Karar Gazetesi, Cumhurbaşkanına hakaret eden ve geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik saldırıyı “Gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğradı | Yavuz Selim Demirağ kimdir?” başlığıyla vermişti.

Her gün medya özgürlüğünden şikayet eden Karar’ın Akit’e yönelik haberinde nefret dilini kullanması dikkat çekti.

Karşı cenahın peşine takıldılar!

Karar’da Ahmet Taşgetiren; CHP’nin PKK-HDP ve İP desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu övgüleri yaparken, gazetenin bir başka yazarı Akif Beki ise rakı masalarında İsmail Saymaz ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerle fotoğraf veriyor.

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