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Medya Karar yazarından imam hatip liselerine çamur! 'Genel' yalanı elinde patladı
Medya

Karar yazarından imam hatip liselerine çamur! 'Genel' yalanı elinde patladı

Karar yazarları Ahmet Taşgetiren ve Mehmet Ocaktan'dan Youtube kanalında yaptıkları programda imam hatip liselerine çamur atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 23:36:00 -

 yeniakit.com.tr 

Ahmet Davutoğlu'cu Karar yazarı Mehmet Ocaktan ve bir diğer yazarı Ahmet Taşgetiren'in Youtube üzerinden yaptıkları canlı yayında skandal sözler sarf edildi. Ocaktan'ın münferit bir olay üzerinden, imam hatip liselerinin tamamını genelleyerek çamur atması tepki çekti. 

'İmam hatip liselerinde uyuşturucu kullanımı artmış'mış

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü, attığı kurultay adımı nedeniyle eleştiren Mehmet Ocaktan, "Ahlak ve maneviyat diyorsanız, şu anda benim bildiğim İstanbul'daki imam hatip kız liselerinde uyuşturucu kullanımı artmış. Tehlikeli bir şey var yani. O zaman bu işlerden sorumlu olan bir iktidar var" ifadesiyle münferit bir olay üzerinden imam hatip liselerini hedef aldı.

Ahmet Taşgetiren kaynağını sorunca attığı çamur elinde kaldı

Bunun üzerine Taşgetiren, "Kız imam hatiplerle ilgili bilgi, nasıl bir bilgi?" diye sorunca Ocaktan'ın 'genelleme yalanı' elinde kaldı. İmam hatip liselerine çamur atmak isteyen Ocaktan, Taşgetiren'e "Bir müdür bana anlatmıştı da götürüp tedavi ettirdiğini söylemişti" cevabını verdi. 

Genelleme yaparak imam hatip liselerini hedef alma maksadı ne?

CHP zihniyetine yaranma yarışına giren Ahmet Davutoğlu'nun tayfası, imam hatip lisesini karalama cüretini göstermesi 'pes' dedirtti. CHP bloğuna yanaşma gayretinde olan Ocaktan'ın kendi elinde kalan bu çamuru, 'laikçi zihniyete şirinlikten başka bir şey değil' şeklinde değerlendiriliyor.

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Yorumlar

Emek

İmam hatip okullarına gitmekte olan çocukların %80 mecbur bırakıldıkları için gidiyorlar çünkü gitmekte oldukları okullar imam hatibe çevrildi bu çoçuklara başka seçenek bırakılmadı tabiki ailelerin verdiği ders sonuçu belirler hocaların değil en büyük öğretmen ailedir
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Ali Haydar

Ahmet bey soyleyecek sözünüz yok yanan ocağa? İftiradan korkmayana dlyecek soz yok!
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